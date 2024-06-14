Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира

В Глобальном саммите мира примут участие около 100 стран и международных организаций.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, чтобы принять участие в Глобальном саммите мира, который стартует 15 июня.

"Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и продолжительный мир для Украины", - написал глава государства в соцсети.

Он отметил, что Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, которые важны для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в том числе украинских детей.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций. Президент выразил благодарность всем, кто решил приобщиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН.

"Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение. Уверен, что все люди мира хотят справедливого мира и уважения каждой нации", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что формат Саммита предусматривает возможность каждой нации продемонстрировать свое лидерство в достижении общих целей. А голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН.

Напомним, что Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет.

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