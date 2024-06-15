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В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира: какая программа и формат

10:46, 15 июня 2024
В мероприятии примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.
В Швейцарии начинается Глобальный саммит мира: какая программа и формат
Фото: EPA
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В субботу, 15 июня, начнется двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской «формулы мира». Мероприятие откроет глава Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд.

Саммит мира продлится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в центральной Швейцарии.

В швейцарском правительстве заявили, что цель саммита – «инициировать мирный процесс, создать атмосферу доверия и определить идеи для последующих шагов на пути к такому процессу».

В мероприятии примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира. россия на саммит не приглашалась, она сама неоднократно его отвергала.

Во время мероприятия присутствующим предоставят возможность выразить свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.

Согласно программе Саммита мира, состоятся пленарные заседания и дискуссии по трем пунктам «формулы мира» – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

«Саммит также предлагает возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда россия может быть включена в этот процесс. Для Федерального совета (Швейцарии. – Ред.) разработка долгосрочного решения в конечном счете требует участия обеих сторон», – заявляли в правительстве Швейцарии.

Программа саммита

Конференция стартует во второй половине дня 15 июня. Делегации участников будут прибывать в Бюргеншток до 17:30 (по киевскому времени).

В 14:30 с заявлением для прессы выступят президент Украины Владимир Зеленский и лидер Швейцарии Виола Амхерд.

17:30-18:30 – Церемония открытия

18:30 – Вcтупительные заявления

20:00 – Совместное фото.

16 июня в рамках Глобального саммита запланированы три рабочих сессии по вопросам продовольственной, ядерной и гуманитарной безопасности.

В 15.30 начнется итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского и Виолы Амхерд.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

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