В Швейцарии стартует Саммит мира: в мероприятии примут участие 92 страны, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

Швейцария раскрыла финальный перечень участников мероприятия: более половины будут представлены на самом высоком уровне.

В субботу, 15 июня, в Швейцарии официально стартует первый Глобальный саммит мира.

Швейцария раскрыла финальный перечень участников мероприятия: более половины будут представлены на самом высоком уровне.

Так, согласно опубликованному Федеральным советом Швейцарии перечню, в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне – президентов или премьер-министров.

Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне – в основном глав МИД. Шесть стран направят послов: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины и Бразилия.

Кроме того, Бразилия и Святой Престол имеют статус наблюдателя, а не участника саммита мира. Китай, как сообщалось, не будет участвовать в мероприятии.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

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