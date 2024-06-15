Практика судов
  1. В мире

В Швейцарии стартует Саммит мира: в мероприятии примут участие 92 страны, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

10:49, 15 июня 2024
Швейцария раскрыла финальный перечень участников мероприятия: более половины будут представлены на самом высоком уровне.
В Швейцарии стартует Саммит мира: в мероприятии примут участие 92 страны, почти 60 из них – на самом высоком уровне.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В субботу, 15 июня, в Швейцарии официально стартует первый Глобальный саммит мира.

Швейцария раскрыла финальный перечень участников мероприятия: более половины будут представлены на самом высоком уровне.

Так, согласно опубликованному Федеральным советом Швейцарии перечню, в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 представлены на самом высоком уровне – президентов или премьер-министров.

Еще 29 государств будут представлены на министерском уровне – в основном глав МИД. Шесть стран направят послов: Индонезия, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Филиппины и Бразилия.

Кроме того, Бразилия и Святой Престол имеют статус наблюдателя, а не участника саммита мира. Китай, как сообщалось, не будет участвовать в мероприятии.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств, все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент). ООН и Вселенский патриархат имеют статус наблюдателей.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сведения о предоставлении отсрочки через Портал Дія будут отображаться в электронном военно-учетном документе

По заявлению работника в электронной форме, поданном средствами Портала Дія, будет формироваться выписка о бронировании военнообязанного, который является документом, подтверждающим предоставление отсрочки.

Депутаты решили вернуться к идее создания полноценного суда присяжных в Украине

Парламентские комитеты по вопросам правовой политики и правоохранительной деятельности провели круглый стол, где обсудили создание полномасштабного суда присяжных, однако откуда планируют брать на это средства – пока неизвестно.

Новый порядок бронирования сотрудников аппаратов судов и органов судейского управления: кого могут мобилизовать в судах, ВККС и ВСП

Кабинет министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных в судах, КСУ, ВСП и ВККС – бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие – на 50%.

Помещений для размещения дисциплинарных инспекторов до сих пор нет, для их ремонта потребуется много времени и десятки миллионов – Совет правосудия

Высший совет правосудия пока не может самостоятельно решить проблему с размещением Службы дисциплинарных инспекторов.

ВККС предоставила ГРД полный доступ к данным судейских досье и досье кандидатов на должности судей

В ВККС отметили, что по-другому сделать Комиссия не могла, к тому же это необходимо в демократическом обществе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси