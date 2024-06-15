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У Швейцарії стартує Саміт миру: у заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні

10:49, 15 червня 2024
Швейцарія розкрила фінальний перелік учасників заходу: понад половина буде представлена на найвищому рівні.
У Швейцарії стартує Саміт миру: у заході візьмуть участь 92 країни, майже 60 з них – на найвищому рівні
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У суботу, 15 червня, у Швейцарії офіційно стартує перший Глобальний саміт миру.

Швейцарія розкрила фінальний перелік учасників заходу: понад половина буде представлена на найвищому рівні.

Так, згідно з опублікованим Федеральною радою Швейцарії переліком, у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні – президентів або прем’єр-міністрів.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні – здебільшого очільників МЗС. Шість країн направлять послів: Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Китай, як повідомлялося, не буде брати участь у заході.

З міжнародних організацій у Швейцарії будуть представлені Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріархат мають статус спостерігачів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.

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