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Скорочення повноваження ТЦК через неодноразові сутички: у Міноборони відреагували на ідею

10:38, 15 червня 2024
У Міністерстві оборони України прокоментували ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам.
Скорочення повноваження ТЦК через неодноразові сутички: у Міноборони відреагували на ідею
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Як відомо, Верховній Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через неодноразові сутички.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що рішення про скорочення та передачу деяких повноважень ТЦК не ухвалене. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Лазуткін прокоментував ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам. Речник Міноборони зазначив, що відповідного рішення ще немає.

«Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується», - зазначив він.

Також речник додав, що поки немає іншої інформації про ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.

Нагадаємо, в Одесі 11 червня стався конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Після конфлікту з ТЦК медики поскаржилися, що наразі працівники «швидкої» не заброньовані.

Раніше ми писали, хто має право під час перевірки документів вручити повістку до ТЦК.

Ще ми повідомляли, хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки.

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