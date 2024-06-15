На Одещині працівники приватного дитсадка цькували 2-річну дитину: реакція омбудсмена

Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цькування 2-річної дитини працівниками приватного дитсадка на Одещині.

«Обурений випадком жорстокого поводження з дитиною у приватному дитячому садочку на Одещині! У дописі, що шириться мережею інтернет, виявили цькування дворічної вихованки закладу в селищі Великодолинське. Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували», - зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що ще більше його обурює те, що після звернення батьків дівчинки, керівництво закладу проігнорувало інцидент.

Він звернувся до Нацполіції в Одеській області із закликом провести якісне та неупереджене розслідування. Він також зазначив, що взяв цю справу на особистий контроль.

«Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню», - наголосив Дмитро Лубінець.

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