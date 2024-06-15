Країни G7 закликали дотримуватися перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі

У G7 закликають до Олімпійського перемир'я.

Країни «Великої сімки» (G7) закликають дотримуватися перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі. Про це йдеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту.

«Ми з нетерпінням чекаємо на Паризькі Олімпійські та Паралімпійські ігри та закликаємо всі країни індивідуально й колективно дотримуватися Олімпійського перемир'я, як це передбачено резолюцією Генеральної асамблеї ООН «Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту й олімпійських ідеалів», ухваленою 15 листопада 2023 року», - йдеться в тексті комюніке.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон запропонував світове перемир’я включно з Україною на час літніх Олімпійських ігор.

Однак Володимир Зеленський заявив, що не вірить у такий формат. Президент відхилив ідею Макрона.

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