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Країни G7 закликали дотримуватися перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі

09:44, 15 червня 2024
У G7 закликають до Олімпійського перемир'я.
Країни G7 закликали дотримуватися перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі
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Країни «Великої сімки» (G7) закликають дотримуватися перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі. Про це йдеться в тексті підсумкової декларації лідерів країн G7 за підсумками саміту.

«Ми з нетерпінням чекаємо на Паризькі Олімпійські та Паралімпійські ігри та закликаємо всі країни індивідуально й колективно дотримуватися Олімпійського перемир'я, як це передбачено резолюцією Генеральної асамблеї ООН «Побудова мирного та кращого світу за допомогою спорту й олімпійських ідеалів», ухваленою 15 листопада 2023 року», - йдеться в тексті комюніке.

Як повідомлялосяЕммануель Макрон запропонував світове перемир’я включно з Україною на час літніх Олімпійських ігор. 

Однак Володимир Зеленський заявив, що не вірить у такий формат. Президент відхилив ідею Макрона.

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