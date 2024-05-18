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«Нежива історія»: Зеленський відхилив пропозицію Макрона щодо Олімпійського перемир'я

14:31, 18 травня 2024
Президент зауважив, що досвід припинення вогню вже був, але він показав, що це не працює з агресором.
«Нежива історія»: Зеленський відхилив пропозицію Макрона щодо Олімпійського перемир'я
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Президент Володимир Зеленський відхилив ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо перемир’я в Україні на час Олімпійських ігор у Парижі. 

Глава держави наголосив, що уже було припинення вогню з армією агресорки рф. Втім, зауважив Президент, «воно не дуже працює з цим ворогом».

«Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія», - завив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент у інтерв'ю AFP додав, що Олімпійське перемир’я дасть «перевагу» москві, давши їй час для переміщення військ і артилерії.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон запропонував світове перемир’я включно з Україною на час літніх Олімпійських ігор. 

Однак Володимир Зеленський заявив, що не вірить у такий формат.

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