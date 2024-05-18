На Буковині засуджено чоловіка, який долучився до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон

Він забезпечив трансфер чоловіків до одного із сіл прикордоння, надалі інші учасники схеми повинні були провести їх до українсько-румунського кордону.

На Буковині до 2 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який долучився до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

«Суд визнав винним 32-річного жителя Чернівецького району у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Його засуджено до 2 років позбавлення волі», — зазначили у прокуратурі.

Доведено, що обвинувачений долучився до протиправної схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. «Клієнтів» йому рекомендували інші організатори незаконної переправи, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження.

Буковинець забезпечив трансфер чоловіків до одного із сіл прикордоння, надалі інші учасники схеми повинні були провести їх до українсько-румунського кордону.

До місця призначення обвинувачений пасажирів не довіз, їх викрили правоохоронці у селі Купка Чернівецької області.

Свою вину він визнав повністю. Чоловіка взято під варту із зали суду.

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