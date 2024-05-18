На Буковине осужден мужчина, который присоединился к схеме незаконной переправки военнообязанных за границу

Он обеспечил трансфер мужчин в одно из сел пограничной зоны, в дальнейшем другие участники схемы должны были провести их до украинско-румынской границы.

На Буковине к 2 годам лишения свободы приговорен мужчина, который присоединился к схеме незаконной переправки военнообязанных за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

«Суд признал виновным 32-летнего жителя Черновицкого района в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Он приговорен к 2 годам лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

Доказано, что обвиняемый присоединился к противоправной схеме незаконной переправки военнообязанных за границу. «Клиентов» ему рекомендовали другие организаторы незаконной переправы, материалы по которым выделены в отдельное производство.

Буковинец обеспечил трансфер мужчин в одно из сел пограничной зоны, в дальнейшем другие участники схемы должны были провести их до украинско-румынской границы.

К месту назначения обвиняемый пассажиров не довез, их разоблачили правоохранители в селе Купка Черновицкой области.

Свою вину он признал полностью. Мужчина взят под стражу из зала суда.

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