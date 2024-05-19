Где можно купить новое жилье по программе єВідновлення: расширен список общин

В Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за жилищные сертификаты єВідновлення.

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В Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за жилищные сертификаты. Теперь это могут быть общины из категории «территории возможных боевых действий». Даже несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, согласно законодательству, регулирующему начисление и выплату компенсаций в рамках программы єВідновлення, ранее было запрещено покупать жилье не только на территориях, где ведутся военные действия, но и на территориях, для которых еще остается возможность этого.

Например, статус последних имеют, в частности, 15 общин в Николаевской области, 16 общин на Сумщине, более 40 общин на Харьковщине, 14 общин на Херсонщине и даже 4 общины на Черниговщине. Некоторые из них давно находятся в относительно безопасных регионах, как, например, Новгород-Северская и Городнянская общины на Черниговщине, а также Глуховская и Шосткинская общины Сумской области.

Но после внесения изменений в постановление Кабмина, регулирующее начисление и выплату компенсаций есть восстановление, покупать жилье в обмен на жилищные сертификаты єВідновлення разрешили и на территориях, имеющих статус тех, где военные действия все еще возможны.

«Украинцы теперь будут иметь более широкую географию для выбора нового места жительства. А это, соответственно, еще больше расширяет возможности есть восстановление. С первых дней мы подчеркиваем – граждане не ограничены в праве выбора локации, где они хотят жить, используя сертификат єВідновлення. Но согласно законодательству о компенсации в рамках программы єВідновлення жилищного сертификата было запрещено использовать на территориях, где ведутся боевые действия, а также на тех, для которых все еще существует такая возможность. Но соответствующее постановление Кабмина теперь позволяет покупать жилье в обмен на сертификат єВідновлення и там, где боевые действия все еще возможны», – объяснила Шуляк.

И добавила, что с сегодняшнего дня перечень территорий, на которых запрещено покупать жилье, стал меньше, а значит, возможностей для украинцев - владельцев сертификатов есть Восстановление стало больше. Ведь в предыдущий период невозможность для граждан приобрести жилье именно там, где они раньше его испытывали, создавало определенные неудобства и было непонимание, почему в одном населенном пункте покупать жилье можно, а в том, что по соседству нет.

В целом, отметила Шуляк, в Украине насчитывается около 140 общин, которые расположены на территориях все еще возможных боевых действий. Расположены они в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. При этом Николаевщина, Харьковщина и Черниговщина входят в ТОП-5 регионов, где украинцы чаще всего покупают жилье в обмен на жилищные сертификаты єВідновлення.

В тройку лидеров входят Киевщина, город Киев и Харьковщина. В Киевской области таким образом приобрели новое жилье 886 владельцев сертификатов. В городе Киев – 421, а в Харьковской области – 532.

«Расширение территорий, где украинцы могут приобрести жилье за компенсацию єВідновлення – малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии рф. Более того, уже сейчас мы активно работаем над дальнейшим расширением географии єВідновлення. В частности, чтобы получать компенсацию могли граждане, чье жилье находилось на временно оккупированных территориях. Пилотный проект по этому поводу в Мелитополе успешно завершен. Поэтому этот кейс мы будем масштабировать и другие временно оккупированные населенные пункты», – резюмировала Шуляк.

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