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Зеленський не вірить у перемир'я на час літніх Олімпійських ігор, яке запропонував Макрон

17:12, 22 квітня 2024
Президент України наголосив, що не вірить в будь-який формат перемир'я з рф.
Зеленський не вірить у перемир'я на час літніх Олімпійських ігор, яке запропонував Макрон
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Президент України Володимир Зеленський не вірить у формат Олімпійського перемир'я, який запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Про це він розповів у інтерв'ю журналістові Г'юго Декріпту (Hugo Décrypte).

«Я не вірю не в цей формат перемир'я. Я не вірю в будь-який формат перемир'я з російською федерацією. Це брехня, Еммануель це знає, і сам свідок того», - зазначив Глава держави.

«Ми разом були в нормадському форматі, разом проходили весь цей мінський процес. Франція, Німеччина, Україна, ми всі живі свідки. Ми живі свідки, що замороженого конфлікту з росією не буває», - додав Президент.

За словами Зеленського, «у момент, коли ми підписували домовленості в нормандському форматі, ми домовлялися про те, що зараз буде припинення вогню. Але на фронті у нас були люди, які стріляли по наших військових».

«Вони тренували своїх снайперів, наприклад. Вони просто виходили на полювання за телефонними перехопленнями. У них заходила група 20-30 фахівців, які кілька місяців щодня вбивали наших людей снайперськими пострілами. Тобто для путіна не існує жодного перемир'я, жодної Олімпіади, жодних авторитетів», - сказав Глава держави.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон запропонує світове перемир’я включно з Україною на час літніх Олімпійських ігор. Він розраховує на сприяння у припиненні вогню партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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