Зеленский не верит в перемирие во время летних Олимпийских игр, которое предложил Макрон

Президент Украины подчеркнул, что не верит в какой-либо формат перемирия с рф.

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в формат Олимпийского перемирия, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он рассказал в интервью журналисту Хьюго Декрипту (Hugo Décrypte).

«Я не верю не в этот формат перемирия. Я не верю в какой-либо формат перемирия с российской федерацией. Это ложь, Эммануэль это знает, и сам свидетель тому», – отметил Глава государства.

Мы вместе были в нормадском формате, вместе проходили весь этот минский процесс. Франция, Германия, Украина, мы все живые свидетели. Мы живы свидетели, что замороженного конфликта с рф не бывает», – добавил Президент.

По словам Зеленского, «в момент, когда мы подписывали договоренности в нормандском формате, мы договаривались о том, что сейчас будет прекращение огня. Но на фронте у нас были люди, которые стреляли по нашим военным».

«Они тренировали своих снайперов, например. Они просто выходили на охоту за телефонными перехватами. В них заходила группа 20-30 специалистов, несколько месяцев ежедневно убивавших наших людей снайперскими выстрелами. То есть для путина не существует ни одного перемирия, ни Олимпиады, никаких авторитетов», - сказал Глава государства.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон предложит мировое перемирие, включая Украину, во время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в прекращении огня партнеров, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.