Макрон запропонує світове перемир’я включно з Україною на час літніх Олімпійських ігор

Президент Франції розраховує на сприяння у припиненні вогню партнерів, зокрема лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор. З такою ідеєю він планує звернутися до китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це Макрон сказав у великому інтерв’ю BFMTV.

«Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру», — розповів Макрон.

Він зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну рф проти України, і війну в Судані.

За словами Макрона, він хоче з цією метою задіяти багатьох партнерів.

Президент Франції також зазначив, що російські спортсмени будуть виступати під нейтральним прапором.

Також Макрон розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

Як відомо, літні Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше ми писали, останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Еммануель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

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