Грози та місцями шквали – українців попереджають про погіршення погоди

Найближчим часом і до кінця доби 15 квітня очікуються грози, а місцями навіть шквали.

Джерело фото: Erik Witsoe / Unsplash

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про грози та шквали над територію України найближчим часом і до кінця доби 15.

«Найближчим часом і до кінця доби 15 квітня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)», - попереджають у ДСНС.

Погіршення погодних умов синоптики прогнозують у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.

Громадян просять бути обережними та дотримуватися правил безпеки, перебуваючи на вулиці.

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