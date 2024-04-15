Активісти перефарбували стелу з розписами військових на в'їзді до Донецької області, що викликало обурення в мережі

У коментарях до відео відновлення стели, читачі заявили, що такі дії – втрачена пам'ять про воїнів.

Джерело фото: hromadske.ua

Група активістів відновила знак на в'їзді до Донецької області, який раніше був розписаний повідомленнями від військових, що викликало хвилю суперечок та критики в соцмережах. Опубліковане відео, на якому видно, як група людей знімає наклейки та перефарбовує підписи на стелі жовтою та синьою фарбами, було оприлюднене спільнотою "Типичный Покровск" в Telegram та Instagram.

У коментарях до цієї публікації було висловлено різні думки. Деякі користувачі стверджували, що стела не є пам'яткою і активісти просто відновили об'єкт, тоді як інші переконані, що таким чином була втрачена пам'ять про воїнів. Зокрема, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух наголосила, що стела мала великий сенс та історію, а фарбою на ній було замальовано пам'ять про військових, яких вже немає серед нас.

Також волонтерка Яна Статна висловила думку, що волонтерство деяких людей переходить межі, оскільки стела мала велике значення для багатьох людей як символ пам'яті.

Обговорення на цю тему в соцмережах вибухнуло, привертаючи увагу широкого загалу. Деякі користувачі підкреслювали, що адміністратори каналу "Типичный Покровск" видаляли негативні коментарі та закликали тримати негативні думки при собі.

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