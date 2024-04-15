Активисты перекрасили стелу с росписями военных на въезде в Донецкую область, что вызвало возмущение в сети

В комментариях к видео восстановления стелы, читатели заявили, что такие действия – утраченная память о воинах.

Источник фото: hromadske.ua

Группа активистов восстановила знак на въезде в Донецкую область, который ранее был расписан сообщениями от военных, что вызвало волну споров и критики в соцсетях. Опубликованное видео, на котором видно, как группа людей снимает наклейки и перекрашивает подписи на потолке желтой и синей красками, было обнародовано сообществом "Типичный Покровск" в Telegram и Instagram.

В комментариях к этой публикации были высказаны разные мнения. Некоторые пользователи утверждали, что стела не является памятником и активисты просто восстановили объект, тогда как другие убеждены, что таким образом была потеряна память о воинах. В частности, боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух отметила, что стела имела большой смысл и историю, а краской на ней была зарисована память о военных, которых уже нет среди нас.

Также волонтер Яна Статная выразила мнение, что волонтерство некоторых людей переходит границы, поскольку стела имела большое значение для многих людей как символ памяти.

Обсуждение на эту тему в соцсетях взорвалось, привлекая внимание широкой общественности. Некоторые пользователи подчеркивали, что администраторы канала "Типичный Покровск" удаляли негативные комментарии и призывали держать негативные мысли при себе.

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