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В Соломенском районе Киева неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся

23:12, 15 апреля 2024
Полицейские задержали человека, похожего по описанию, а неподалеку обнаружили нож.
В Соломенском районе Киева неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся
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В Соломенском районе столицы неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся. Об инциденте заявила супруга пострадавшего. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, женщина дала детальное описание нападающего и указала направление его движения.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили человека, похожего по описанию.

«Увидев патрульных, мужчина попытался скрыться, однако полицейские его догнали и задержали. Недалеко от места происшествия патрульные обнаружили предмет, похожий на нож», - заявили в полиции.

Мужчину инспекторы передали следователям, которые в дальнейшем будут выяснять все обстоятельства происшествия.

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