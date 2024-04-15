У Солом’янському районі Києва невідомий вдарив чоловіка ножем та втік

Поліцейські затримали особу, схожу за описом, а неподалік виявили ніж.

У Солом'янському районі столиці невідомий вдарив чоловіка ножем та втік. Про інцидент заявила дружина постраждалого. Як повідомили у Патрульній поліції Києва, жінка надала детальний опис нападника та вказала напрямок його руху.

Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили особу, схожу за описом.

«Побачивши патрульних, чоловік спробував втекти, однак поліцейські його наздогнали та затримали. Неподалік від місця події патрульні виявили предмет, схожий на ніж», - заявили у поліції.

Чоловіка інспектори передали слідчим, які надалі з'ясовуватимуть всі обставини події.

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