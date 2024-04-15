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Денис Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

12:15, 15 квітня 2024
За словами прем'єра, переспрямування коштів, які призначено для телемарафону «Єдині новини» і телеканалу «FreeДом», на фінансування закупівлі БПЛА і пікапів для Збройних сил України є недоцільним.
Денис Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ
Фото: КМУ
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію про переспрямування коштів від телемарафону на ЗСУ, заявивши, що це робити не є доцільним.

Так, Денис Шмигаль зазначив, що переспрямування коштів, які призначено для телемарафону «Єдині новини» і телеканалу «FreeДом», на фінансування закупівлі безпілотних літальних апаратів і пікапів для Збройних сил України є недоцільним.

«Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики - пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним», - йдеться у відповіді прем’єра на петицію.

Водночас, за його словами, уряд на системній основі здійснює постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, зокрема міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони, будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об'єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для відсічі збройної агресії рф проти України.

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