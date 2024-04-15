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Денис Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ

12:15, 15 апреля 2024
По словам премьера, перенаправление средств, предназначенных для телемарафона «Единые новости» и телеканала «FreeДом», на финансирование закупки БПЛА и пикапов для Вооруженных сил Украины нецелесообразно.
Денис Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ
Фото: КМУ
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств от телемарафона на ВСУ, заявив, что это делать не целесообразно.

Так, Денис Шмыгаль отметил, что перенаправление средств, предназначенных для телемарафона «Единые новости» и телеканала «FreeДом», на финансирование закупки беспилотных летательных аппаратов и пикапов для Вооруженных сил Украины нецелесообразно.

«Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики – приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мер является важной составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не целесообразно», - говорится в ответе премьера на петицию.

В то же время, по его словам, правительство на системной основе осуществляет постоянную работу по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в частности международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышения возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, защита объектов критической инфраструктуры, снабжение новых и модернизации имеющихся образцов вооружения, военной и другой техники для отражения вооруженной агрессии рф против Украины.

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