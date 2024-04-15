Свидетельство адвоката в Дії – в Раде зарегистрировали законопроект

Парламентарии предлагают, чтобы свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью было также и в Дії.

Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью предлагают сделать доступным через приложение Дія.

Соответствующий законопроект 11176 о внесении изменений в статью 12 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» об отражении свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины на Портале Дія зарегистрирован в Верховной Раде 15 апреля.

Текст законопроекта по состоянию на 12:00 отсутствует.

Как известно, адвокаты для того, чтобы подавать документы в суд, должны зарегистрировать Электронный кабинет в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе. Такое требование предусмотрено Законом №3200-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами».

Кроме того, данные об адвокатах доступны в Едином реестре адвокатов Украины (ЕРАУ).

Автор: Наталья Мамченко

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