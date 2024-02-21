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С 21 февраля частные юридические лица для участия в гражданских и административных делах должны иметь электронный кабинет

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к частным юридическим лицам негативные процессуальные последствия посредством оставления процессуального документа без движения, без рассмотрения или возвращения.

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С 21 февраля частные юридические лица для участия в гражданских и административных делах должны иметь электронный кабинет

11:32, 21 февраля 2024
За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к частным юридическим лицам негативные процессуальные последствия посредством оставления процессуального документа без движения, без рассмотрения или возвращения.
С 21 февраля частные юридические лица для участия в гражданских и административных делах должны иметь электронный кабинет
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С 21 февраля 2024 года наличие электронного кабинета в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС) стало обязательным для всех юридических лиц частной формы собственности, участвующих в гражданских и административных делах. Это предусмотрено переходными положениями Закона № 3200-IX.

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия посредством оставления процессуального документа без движения, без рассмотрения или возвращения.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», зарегистрироваться непосредственно такие юридические лица должны даже тогда, когда с судом переписывается их адвокат (абзац 2 ч. 6 ст. 6 ХПК в редакции Закона 3200). То есть, должно будет зарегистрировано как само юридическое лицо, так и его адвокат.

В случае отсутствия регистрации в Электронном кабинете по делам, находящимся на рассмотрении, а также при первоначальном обращении в суд с заявлением, жалобой, ходатайством, все документы должны быть возвращены судом или оставлены без рассмотрения.

Ранее руководитель проектов цифровой трансформации Министерства цифровой трансформации Украины, советница главы ГСА Оксана Литвинова объяснила в комментарии «Судебно-юридической газете», зачем нужна «двойная» регистрация.

Электронный кабинет предоставляет возможность обмена (отправки и получения) документами (в том числе процессуальными документами, письменными и электронными доказательствами) между судом и участниками судебного процесса, а также между участниками судебного процесса. Электронная идентификация лица осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи или других средств электронной идентификации, позволяющих однозначно установить личность.

Закон предусматривает, что в случае обращения в суд лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не исполнило свой долг, документы такого лица будут оставаться судом без движения или возвращаться в зависимости от вида процессуального документа.

С порядком регистрации электронного кабинета можно ознакомиться в разделе 4 «Регистрация и авторизация пользователей» Инструкции пользователя электронного суда ЕСИТС по ссылке.

Напомним также, что 19 октября 2023 года Верховная Рада приняла в целом закон, которым освободила Кабмин и другие органы государственной власти, не зарегистрированные как юридические лица, от обязанности регистрироваться в Электронном суде (модуль ЕСИТС), учитывая, что органы государственной власти и другие государственные органы, не зарегистрированные как юридические лица и не внесенные в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, не смогут получить квалифицированный сертификат электронной подписи.

Автор: Наталья Мамченко

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