З 21 лютого приватні юридичні особи для участі у цивільних та адміністративних справах повинні мати Електронний кабінет

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до приватних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, без розгляду або повернення.

З 21 лютого 2024 року наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) стала обов'язковою для всіх юридичних осіб приватної форми власності, які беруть участь в цивільних та адміністративних справах. Це передбачено перехідними положеннями Закону України № 3200-IX.

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки у вигляді залишення процесуального документу без руху, без розгляду або повернення.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», зареєструватися безпосередньо такі юридичні особи мають навіть тоді, коли із судом листується їх адвокат (абзац 2 ч. 6 ст. 6 ГПК у редакції Закону 3200). Тобто, повинна буде зареєстрована як сама юридична особа, так і її адвокат.

У разі відсутності реєстрації в Електронному кабінеті по справам, які знаходяться на розгляді, а також при первісному зверненні до суду із заявою, скаргою, клопотанням усі документи мають бути повернуті судом або залишені без розгляду.

Раніше керівниця проектів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України, радниця голови ДСА Оксана Літвінова пояснила у коментарі «Судово-юридичній газеті», навіщо потрібна «подвійна» реєстрація.

Електронний кабінет надає можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

Закон передбачає, що у разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху, або повертатися, залежно від виду процесуального документа.

Із порядком реєстрації Електронного кабінету можна ознайомитись у розділі 4 «Реєстрація та авторизація користувачів» Інструкції користувача Електронного суду ЄСІТС за посиланням.

Нагадаємо також, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким звільнила Кабмін та інші органи державної влади, що не зареєстровані як юридичні особи, від обов’язку реєструватися в Електронному суді (модуль ЄСІТС) з огляду на те, що органи державної влади та інші державні органи, які не зареєстровані як юридичні особи та не внесені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, не зможуть отримати кваліфікований сертифікат електронного підпису.

Автор: Наталя Мамченко

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