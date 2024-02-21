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Грузовики стоят на всех пунктах пропуска на польской границе: правительства обеих стран ищут компромисс

12:51, 21 февраля 2024
Украина и Польша ведут переговоры по поиску выхода из блокады на границе.
Грузовики стоят на всех пунктах пропуска на польской границе: правительства обеих стран ищут компромисс
Источник фото: Getty Images
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На пунктах пропуска на украинско-польской границе продолжается блокада движения грузовиков, правительства обеих стран активно ведут переговоры для разрешения ситуации. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время телемарафона.

"Вчера (20 февраля) было блокирование всех пунктов пропуска на украинско-польской границе. На некоторых пунктах пропуска акции протеста анонсировались на один день. Но глобально остается очень ограниченное движение, и системные базовые агропродукты невозможно пока доставлять через украинско-польскую границу. Свободное движение, к сожалению, не восстановлено ни на одном пункте пропуска", - отметил Высоцкий.

По словам чиновника, наиболее сложная ситуация сложилась на пункте пропуска "Ягодин". На втором по важности пункте пропуска "Краковец-Корчова" поляки частично позволяют пропускать критические грузы.

Высоцкий напомнил, что у польских фермеров есть два главных требования, которые имеют общеевропейский характер: отсрочить внедрение зеленого курса Green Deal и увеличить дотации. Однако отдельные миноритарные группы выдвигают требования политического характера, которые не связаны с аграрной политикой.

Правительство Украины продолжает проводить переговоры с представителями польского правительства с целью решения ситуации на границе.

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