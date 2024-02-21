Вантажівки стоять на всіх пунктах пропуску на польському кордоні: уряди обох країн шукають компроміс

Україна та Польща ведуть переговори щодо пошуку виходу з блокади на кордоні.

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На пунктах пропуску на українсько-польському кордоні продовжується блокада руху вантажівок, уряди обох країн активно ведуть перемовини для вирішення ситуації. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.

«Учора (20 лютого) було блокування всіх пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На деяких пунктах пропуску акції протесту анонсувалися на один день. Але глобально залишається дуже обмежений рух, і системні базові агропродукти неможливо наразі доставляти через українсько-польський кордон. Вільного руху, на жаль, не відновлено на жодному пункті пропуску», - зазначив Висоцький.

За словами посадовця, найбільш складна ситуація склалася на пункті пропуску «Ягодин». На другому за важливістю пункті пропуску «Краківець-Корчова» поляки частково дозволяють пропускати критичні вантажі.

Висоцький нагадав, що у польських фермерів є дві головні вимоги, які мають загальноєвропейський характер: відтермінувати впровадження зеленого курсу Green Deal та збільшити дотації. Однак окремі міноритарні групи висувають вимоги політичного характеру, які не пов'язані з аграрною політикою.

Уряд України продовжує проводити перемовини з представниками польського уряду з метою вирішення ситуації на кордоні.

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