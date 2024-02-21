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Незаконно выращивал наркосодержащие растения: апелляционный суд вынес новый приговор по делу хмельничанина

17:47, 21 февраля 2024
Горрайонный суд указал, что вина хмельничанина в посеве и выращивании наркосодержащих растений не доказана, поэтому по этому обвинению оправдал его, осудив за приобретение и хранение наркотиков, без цели сбыта, но прокурор подал апелляционную жалобу.
Незаконно выращивал наркосодержащие растения: апелляционный суд вынес новый приговор по делу хмельничанина
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Хмельницкий апелляционный суд вынес новый приговор по делу обвиняемого в уголовных правонарушениях в сфере обращения наркотиков – кроме признания его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, признал доказанной его вину также в незаконном посеве и выращивании снотворного мака и конопли в количестве 50 и более растений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Замість призначеного місцевим судом покарання ув’язненням на 3 роки й 1 місяць, засудив його остаточно до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Як встановив апеляційний суд, у березні-травні 2022 року у селі Хмельницького району на присадибній ділянці брата обвинувачений незаконно посіяв та виростив рослини снотворного маку та наркомістких конопель. А також придбав і зберігав особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс. Під час санкціонованого обшуку його житла поліцейські виявили та вилучили 1409 рослин роду конопель, 367 рослин маку снотворного, 9 паперових згортків та 6 поліетиленових пакетів з канабісом загальною масою 344,27 г.

Хмельницький міськрайонний суд, який розглядав цю справу, у своєму вироку вказав, що вина обвинуваченого у посіві та вирощуванні наркомістких рослин не доведена. Тому за цим обвинуваченням виправдав його, засудивши за придбання і зберігання наркотиків, без мети збуту.

У апеляційній скарзі прокурор наполягав скасувати цей вирок та визнати чоловіка винним у незаконному придбанні і зберіганні наркотичних речовин, з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України) та у посіві й вирощуванні снотворного маку й конопель у кількості 50 і більше рослин (ч. 2 ст. 310 КК України) й за сукупністю кримінальних правопорушень і вироків  призначити йому остаточне покарання  у виді 7 років 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

Обвинувачений та його захисник також просили апеляційний суд скасувати вирок, проте закрити кримінальне провадження. На їхню думку, висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, суперечливі та не підтверджуються доказами.

На переконання ХАС, зібрані та досліджені докази доводять вину хмельничанина у придбанні та зберіганні наркотиків без мети збуту (ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України) й у посіві та вирощуванні наркомістких рослин (ч. 2 ст. 310 КК України).

Колегія суддів, зокрема, зазначила: сам обвинувачений вказав, що лише він мав доступ до помешкання та присадибної ділянки, де росли мак і коноплі, оскільки брат і мати тривалий час перебувають за кордоном. Його проживання там підтвердили й кілька свідків, у тому числі мати.

Доводи захисту про те, що ці рослини насіялися самі, апеляційний суд відхилив:

«Враховуючи кількість снотворного маку – 367 рослин та 1409 рослин конопель, основна частина яких є відповідного зросту та перебуває у відповідно належному стані в стадії дозрівання, на порівняно невеликій земельній ділянці, на переконання колегії суддів викликає об`єктивний сумнів, що такі виросли внаслідок самонасадження», – зауважив ХАС.

Водночас висновки прокурора про те, що обвинувачений мав умисел на незаконний збут наркотичних засобів, без підтвердження їх іншими доказами, окрім великого розміру наркотиків та їх розфасування, колегія суддів визнала необґрунтованими.

Відтак апеляційний суд скасував вирок Хмельницького міськрайонного суду, частково задовольнивши апеляційні вимоги прокурора. Апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника – залишив без задоволення.

З вироком апеляційного суду у справі № 686/25964/22 можна ознайомитися в ЄДРСР.

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