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Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.

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Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич

11:14, 21 февраля 2024
Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у законопроекті про мобілізацію: справжні причини та наслідки. Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем.
Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики, — у гостях «Адвокат на Право ТВ» Валерій Сушкевич
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Примусовий переогляд чоловіків 25-55 років з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, здобутої після повномасштабного вторгнення: законодавче безправ’я чи ліквідація корупційних зловживань? Що стоїть за цією пропозицією законодавця? Яка доцільність таких дій? Чи можливий повторний огляд чоловіків з інвалідністю на законних підставах? Який порядок і процедура щодо підтвердження, зміни чи скасування ступеня обмеження життєдіяльності особи? Хто буде відповідальний за переогляд: МСЕК чи ВЛК чи певне новоутворене відомство? Чи існує у міжнародній практиці інститут переоглядів стану осіб з інвалідністю, або в Україні буде створене чергове "ноу-хау"? Чи не означають можливі зміни так звану «мобілізацію під шумок» осіб з інвалідністю?

Вже сьогодні ви отримаєте роз’яснення цієї тематики та практичні рекомендації. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час.

21 лютого о 14.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Примусовий переогляд осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп: справжні причини та наслідки. Як пропонують змінити мобілізацію для осіб з інвалідністю? Які ризики таких законодавчих новацій? Хто відповідатиме за зміни, а хто уникне відповідальності?

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева обговорить з правозахисником та головою Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Валерієм Сушкевичем такі тематики:

    1. Процедура та порядок можливого переогляду для чоловіків призовного віку, які отримали інвалідність після початку повномасштабного вторгнення. Чи є законним ставити під сумнів інвалідність особи? Чи не є це порушенням конституційних прав та інших законодавчих актів?
    2. Які ризики виникатимуть під час проходження переогляду? Як їх уникнути? Чи не спричинить можлива новація більше корупційних зловживань та інших негативних наслідків, ніж позитивних змін?
    3. Які умови забезпечуються для проходження повторних медичних оглядів, якщо брати міжнародні стандарти?
    4. Сьогодні фактично особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп у більшості випадків визнаються придатними або обмежено придатними за рішенням ВЛК. Враховуючи цей факт, до яких наслідків можуть призвести переогляди осіб з інвалідністю за запропонованим законодавством?
    5. Чимало осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, транспортне сполучення розірване. Які проблеми можуть виникнути, враховуючи той факт, що багато осіб проживає не за місцем реєстрації?
    6. Кримінальна відповідальність за відмову від огляду. Чи є логічним та взагалі правомірним вводити таку міру покарання? Чи це більше аби залякати, як то кажуть такий собі запобіжник?

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