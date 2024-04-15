Свідоцтво адвоката у Дії – в Раді зареєстрували законопроект

Парламентарі пропонують, щоб свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю було також і в Дії.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю пропонують зробити доступним через застосунок Дія.

Відповідний законопроект 11176 про внесення змін до статті 12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо відображення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України на Порталі Дія зареєстрований у Верховній Раді 15 квітня.

Текст законопроекту станом на 12-00 відсутній.

Як відомо, наразі адвокати для того, аби подавати документи до суду, мають зареєструвати Електронний кабінет у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі. Така вимога передбачена Законом №3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

Крім того, дані про адвокатів наразі доступні в Єдиному реєстрі адвокатів України (ЄРАУ).

Автор: Наталя Мамченко

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