ДБР завершило розслідування щодо ексначальника Одеського ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні на 140 млн гривень

ДРБ завершило розслідування щодо придбання членами сім’ї військкома дороговартісних автомобілів и з подальшим переміщенням за кордон, а також факти придбання елітної нерухомості за кордоном.

Джерело фото: dbr.gov.ua

ДБР завершило досудове розслідування стосовно незаконного збагачення колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними пресслужби Державного бюро розслідувань, під час розслідування було виявлено факти придбання членами сім'ї фігуранта дороговартісних автомобілів на території України та подальше їх переміщення за кордон, а також придбання нерухомості за кордоном на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.

За результатами розслідування різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його сім'ї складає понад 140 мільйонів гривень. Зазначається, що походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Фігуранту цієї справи загрожує покарання за статтею 368-5 КК України (незаконне збагачення), що передбачає до десяти років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування проводилося у тісній співпраці з правоохоронними органами іноземних держав. Наголошується, що для повноцінного розслідування використовувалися матеріали ЗМІ та інформація від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Розслідування також дозволило виявити ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 мільйонів гривень.

Одним із прикладів є той факт, що мати воєнкома стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Також встановлено, що теща екс-воєнкома стала власницею коштовного автопарку та нерухомості за кордоном. Наразі матеріали провадження передано до суду.

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