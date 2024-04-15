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ГБР завершило расследование в отношении экс-начальника Одесского ТЦК подозревают в незаконном обогащении на 140 млн гривен

12:12, 15 апреля 2024
ГБР завершило расследование относительно приобретения членами семьи военкома дорогостоящих автомобилей и с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом.
ГБР завершило расследование в отношении экс-начальника Одесского ТЦК подозревают в незаконном обогащении на 140 млн гривен
Источник фото: dbr.gov.ua
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ГБР завершило досудебное расследование в отношении незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, в ходе расследования были выявлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей на территории Украины и дальнейшее их перемещение за границу, а также приобретение недвижимости за рубежом на общую сумму более 190 миллионов гривен.

По результатам расследования разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Отмечается, что происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.

Фигуранту этого дела грозит наказание по статье 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), предусматривающей до десяти лет лишения свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств. Отмечается, что для полноценного расследования использовались материалы СМИ и информация от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Расследование также позволило выявить признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 миллионов гривен.

Одним из примеров является тот факт, что мать военкома стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро. Также установлено, что теща экс-военкома стала обладательницей ценного автопарка и недвижимости за рубежом. Сейчас материалы производства переданы в суд.

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