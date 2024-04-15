Минобразования возобновило формальный принцип распределения госсредств между университетами: подробности

Теперь размер выделенных средств для каждого университета будет определяться, учитывая 5 основных критериев, которым должен соответствовать вуз.

Фото: Український тиждень

Министерство образования и Украины формальный принцип распределения бюджетных средств между учреждениями высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии «УНИАН».

Так, отныне размер выделенных средств для каждого университета будет определяться с учетом 5 основных критериев, которым должно соответствовать вуз.

Первым и основным критерием в формуле является контингент студентов, то есть общее количество обучающихся на бюджетной форме.

Отмечается, что показатель будет вычисляться как соотношение между количеством студентов, обучавшихся в университете по состоянию на 1 октября 2023 года и 1 октября 2022 года. Если контингент студентов за этот промежуток времени вырос или сократился, например, на 10%, то столь же увеличится/уменьшится финансирование ЗВО из государственного бюджета.

При этом будут учитываться специальность, уровень и форма обучения студентов. Каждая специальность имеет свой коэффициент и выше, например, для инженеров, медиков, экономистов. Для их обучения нужна определенная материально-техническая база, поэтому для подготовки этих специалистов выделяется больше бюджетных средств, чем, например, для обучения филологов или историков.

Винницкий подчеркнул, что будет работать принцип «деньги ходят за студентом», то есть госфинансирование будет зависеть от реального количества студентов, избравших именно этот университет, добыв в борьбе право на обучение за средства государственного бюджета.

Следующим критерием является научная деятельность, где будет учитываться, сколько ЗВО заработал от предоставления научно-технических, консультационных услуг или получил в форме грантов на научные разработки. Также формульный подход включает в себя интернационализацию, то есть место заведения в международных рейтингах и/или участие в европейских проектах Эразмус+.

Четвертый критерий нового бюджетного механизма предполагает процент трудоустроенных выпускников.

Есть условный рейтинг ЗВО по показателю трудоустройства их выпускников. Университеты, которые расположены на первых 30 ступенях этого списка (согласно наивысшему проценту трудоустройства), получат наибольший уровень бюджетной поддержки, следующие 30 университетов в списке - получат уже меньше средств, еще следующие 30 - еще меньше», - отметил Винницкий.

Ориентироваться будут на показатели трудоустройства за 2022 год, поскольку выпускники после обучения еще год-другой могут проходить дополнительные курсы, определяться работой.

Пятым критерием является региональный коэффициент, для поддержания учебных заведений наиболее уязвимых - прифронтовых регионов.

Винницкий подчеркнул, что формульный подход будет способствовать постепенному укрупнению сети высших учебных заведений.

«Речь идет о процессе присоединения меньших отраслевых ЗВО к более крупным классическим университетам. Меньшие учебные заведения, которые будут присоединять к более крупным, получат инвестицию в 1,5 млн дол. от Всемирного банка по развитию научно-технической базы. Таким образом, украинские ЗВО получат импульс к модернизации, а их студенты будут иметь возможность учиться на более мощной материально-технической базе. В целом, процесс укрупнения будет способствовать повышению конкурентоспособности университетов», - подчеркнул замминистра.

Он также добавил, что, согласно формульного распределения, для части ЗВО действительно будет уменьшено государственное финансирование, но университеты будут иметь еще средства, поступающие от оплаты обучения.

Новый подход работает на увеличение финансирования для двух категорий ЗВО. Во-первых, это популярные среди поступающих университеты, в которые поступают в бюджет студенты с высокими баллами ВНО/НМТ. Критерий "контингент" является ключевым при формульном распределении и определении бюджетных ассигнований на конкретное ЗВО. Во-вторых, это категория университетов, имеющих лучшие достижения в научной деятельности (гранты, заказы), в интернационализации и трудоустройстве выпускников», - отметил Винницкий.

Замминистра также напомнил, что формульный подход распределения финансирования между ЗВО применялся с 2020 года, но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году был приостановлен. В 2022 и 2023 гг. государственные средства между ЗВО распределялись в зависимости от количества студентов, обучавшихся в университете на государственной форме обучения.

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