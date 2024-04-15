Міносвіти відновило формульний принцип розподілу держкоштів між університетами: подробиці

Відтепер розмір виділених коштів для кожного університету визначатиметься з огляду на 5 основних критеріїв, яким має відповідати виш.

Фото: Український тиждень

Міністерство освіти і науки України формульний принцип розподілу бюджетних коштів між закладами вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в коментарі «УНІАН».

Так, відтепер розмір виділених коштів для кожного університету визначатиметься з огляду на 5 основних критеріїв, яким має відповідати виш.

Першим та основним критерієм у формулі є контингент студентів, тобто загальна кількість тих, хто навчається на бюджетній формі.

Зазначається, що показник вираховуватиметься як співвідношення між кількістю студентів, які навчалися в університеті станом на 1 жовтня 2023 року та на 1 жовтня 2022 року. Якщо контингент студентів за цей проміжок часу зріс або скоротився, наприклад, на 10%, то настільки ж і збільшиться/зменшиться фінансування ЗВО з державного бюджету.

При цьому буде враховуватися спеціальність, рівень і форма навчання студентів. Кожна спеціальність має свій коефіцієнт і він вищий, наприклад, для інженерів, медиків, економістів. Для їх навчання потрібна певна матеріально-технічна база, тому на підготовку цих фахівців виділяється більше бюджетних коштів, ніж, наприклад, на навчання філологів або істориків.

Винницький наголосив, що працюватиме принцип «гроші ходять за студентом», тобто держфінансування залежатиме від реальної кількості студентів, які обрали саме цей університет, виборовши право на навчання за кошти державного бюджету.

Наступним критерієм є наукова діяльність, де враховуватиметься скільки ЗВО заробив від надання науково-технічних, консультаційних послуг або отримав у формі грантів на наукові розробки. Також формульний підхід включає інтернаціоналізацію, тобто місце закладу в міжнародних рейтингах та/або участь у європейських проектах Еразмус+.

Четвертий критерій нового бюджетного механізму передбачає відсоток працевлаштованих випускників.

«Є умовний рейтинг ЗВО за показником працевлаштування їх випускників. Університети, які розташовані на перших 30 щаблях цього списку (відповідно із найвищим відсотком працевлаштування), отримають найбільший рівень бюджетної підтримки, наступні 30 університетів у списку - отримають вже менше коштів, ще наступні 30 - ще менше», - зазначив Винницький.

Орієнтуватися будуть на показники працевлаштування за 2022 рік, оскільки випускники після навчання ще рік-другий можуть проходити додаткові курси, визначатися із роботою.

П’ятим критерієм є регіональний коефіцієнт, для підтримання закладів освіти найбільш вразливих - прифронтових регіонів.

Винницький наголосив, що формульний підхід сприятиме поступовому укрупненню мережі закладів вищої освіти.

«Мова йде про процес приєднання менших галузевих ЗВО до більших класичних університетів. Менші заклади освіти, які приєднуватимуть до більших, отримають інвестицію у 1,5 млн дол. від Світового банку для розвитку науково-технічної бази. Таким чином, українські ЗВО отримають імпульс до модернізації, а їх студенти матимуть можливість навчатися на потужнішій матеріально-технічній базі. В цілому процес укрупнення сприятиме підвищенню конкурентоспроможності університетів», - підкреслив заступник міністра.

Він також додав, що, згідно формульного розподілу, для частини ЗВО дійсно буде зменшено державне фінансування, але університети матимуть ще кошти, які надходять від оплати навчання.

«Новий підхід працює на збільшення фінансування для двох категорій ЗВО. По-перше, це популярні серед вступників університети, до яких вступають на бюджет студенти з високими балами ЗНО/НМТ. Критерій "контингент" є ключовим при формульному розподілі та визначенні бюджетних асигнувань на конкретний ЗВО. По- друге, це категорія університетів, які мають найкращі здобутки в науковій діяльності (гранти, замовлення), в інтернаціоналізації та працевлаштуванні випускників», - зазначив Винницький.

Заступник міністра також нагадав, що формульний підхід розподілу фінансування між ЗВО застосовувався із 2020 року, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році був призупинений. У 2022 і 2023 роках державні кошти між ЗВО розподілялися в залежності від кількості студентів, які навчалися в університеті на державній формі навчання.

Раніше повідомлялося, що Міносвіти працює над розробкою нової системи мотивації вчителів, яка може вплинути на підвищення зарплати.

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