Грозы и местами шквалы – украинцев предупреждают об ухудшении погоды

В ближайшее время и до конца суток 15 апреля ожидаются грозы, а местами даже шквалы.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах и шквалах над территорией Украины в ближайшее время и до конца суток 15.

«В ближайшее время и до конца суток 15 апреля ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - предупреждают в ГСЧС.

Ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

Граждан просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности, находясь на улице.

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