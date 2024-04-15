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Макрон предложит мировое перемирие, включая Украину, на время летних Олимпийских игр

12:47, 15 апреля 2024
Президент Франции рассчитывает на содействие в прекращении огня партнеров, в частности, лидера Китая Си Цзиньпина.
Макрон предложит мировое перемирие, включая Украину, на время летних Олимпийских игр
Фото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своей инициативе по прекращению огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в том числе в войне в Украине, на время проведения Олимпийских игр. С такой идеей он планирует обратиться к китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом Макрон сказал в интервью BFMTV.

«Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я попросил его помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай… Это также может стать дипломатическим моментом ради мира», — рассказал Макрон.

Он отметил, что попытается приложить максимум усилий для «олимпийского перемирия», уточнив, что подразумевает и войну между Израилем и ХАМАС, и войну рф против Украины, и войну в Судане.

По словам Макрона, он хочет с этой целью привлечь многих партнеров.

Президент Франции также отметил, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом.

Также Макрон рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но имеет запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация в безопасности.

Как известно, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее мы писали, в последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.

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