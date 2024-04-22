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Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

16:59, 22 апреля 2024
Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.
Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд
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Суд не вправе обязывать ответчика приносить извинения перед истцом в той или иной форме, поскольку принудительное извинение как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации за распространение недостоверной информации не предусмотрено законом. Это подчеркнул Верховный Суд в постановлении от 13 марта 2024 г. по делу №712/10999/22.

Обстоятельства дела

Дело касалось защиты чести, достоинства и деловой репутации, опровержения недостоверной информации и возмещения морального вреда.

Истец отмечал, что ответчик разместил в открытой группе в фейсбуке сообщение с откровенно недостоверной и негативной информацией о нем, а под сообщением были размещены оскорбительные клеветнические комментарии.

Распространенная информация стала известна широкому кругу лиц и негативно повлияла на деловую и общественную репутацию истца. Поэтому он просил суд признать распространенную информацию недостоверной, не соответствующей действительности и унижающей честь, достоинство, деловую репутацию; обязать ответчика публично извиниться и опровергнуть распространенную информацию в соответствующей группе в фейсбуке; взыскать с него 60 тыс. грн на возмещение морального вреда.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск, сочли недостоверной и унизительной информацию; обязали ответчика опровергнуть его путем размещения в соответствующей группе в фейсбуке сообщения, что ответчик приносит публичные извинения истцу и просит считать распространенную информацию недостоверной; взыскали с ответчика 20 тыс. грн на возмещение морального вреда.

Апелляционный суд, согласившись с заключением районного суда, отметил, что ответчик, распространяя недостоверную информацию о истце, применил слова объективно оскорбительного содержания, которые по семантическому значению нельзя отнести к употребляемым в допустимом для общения в обществе языке, поэтому считать их оценочным суждениями, о чем необоснованно отмечает жалобщик в поданной апелляционной жалобе, оснований нет.

Что решил Верховный Суд

Пересматривая дело, Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций с учетом следующего.

Из контекста всей распространенной информации о истце видно, что распространенная информация не содержала бесспорных утверждений о достоверных фактических данных, а основывалась на информации, содержащей оценочные суждения и касавшейся критики личности и действий истца.

Согласно статье 277 ГК Украины оценочные суждения не являются предметом судебной защиты. Суду следует различать факты и оценочные суждения. Наличие фактов можно доказать, а правдивость оценочных суждений – нельзя.

Что касается оценочных суждений, это требование невозможно выполнить, и оно является нарушением самой свободы взглядов, являющейся основной составляющей права, гарантированного статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (решение Европейского суда по правам человека от 8 июля 1986 года (заявление № 9815/82) по делу «Лингенс против Австрии»). Ответчик не распространял информацию о факте, а оспариваемая истцом информация, в сущности, является оценочным суждением ответчика, которое, в свою очередь, содержит оскорбительные высказывания в отношении личности истца. При этом не могут быть опровергнуты мысли, выраженные языковыми средствами, в частности, употреблением гипербол, аллегорий, сатиры, и по форме являются грубыми.

Если субъективное мнение выражено в грубой, унизительной или непристойной форме, унижающей достоинство, честь или деловую репутацию, на лицо, таким образом и таким образом выразившее мнение или оценку, может быть возложена обязанность возместить причиненный моральный вред.

Ошибочны выводы судов предыдущих инстанций об опровержении недостоверной информации путем размещения на странице группы в фейсбуке публичных извинений. Частью первой статьи 34 Конституции Украины каждому гарантировано право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений. Суд не вправе обязывать ответчика извиняться перед истцом той или иной форме, поскольку принудительное извинение как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации за распространение недостоверной информации не предусмотрено в статьях 16, 277 ГК.

Это согласуется с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека в решении от 5 мая 2011 года (заявление № 33014/05) по делу «Редакция газеты «Правое дело» и Штекель против Украины». В связи с приведенным Верховный Суд решение судов предыдущих инстанций отменил и принял новое об отказе в удовлетворении иска в части исковых требований о признании недостоверной информации и опровержении распространенной информации, взыскав с ответчика 10 000 грн на возмещение морального вреда за оскорбительные высказывания.

Автор: Наталья Мамченко

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Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

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