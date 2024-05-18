«Неживая история»: Зеленский отклонил предложение Макрона по Олимпийскому перемирию

Президент отметил, что опыт прекращения огня уже был, но он показал, что это не работает с агрессором.

Президент Владимир Зеленский отклонил идею президента Франции Эммануэля Макрона по поводу перемирия в Украине на время Олимпийских игр в Париже.

Глава государства подчеркнул, что уже было прекращение огня с армией агрессорки рф. Впрочем, отметил Президент, «оно не очень работает с этим врагом».

«Кроме того, есть риск – кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать поближе, а затем включить наступление. То есть, я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неодушевленная история», - заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Президент в интервью AFP добавил, что Олимпийское перемирие даст «преимущество» москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон предложил мировое перемирие, включая Украину, во время летних Олимпийских игр.

Однако Владимир Зеленский заявил, что не верит в такой формат.

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