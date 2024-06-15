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Страны G7 призвали соблюдать перемирие во время Олимпийских игр в Париже

09:44, 15 июня 2024
В G7 призывают к Олимпийскому перемирию.
Страны G7 призвали соблюдать перемирие во время Олимпийских игр в Париже
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Страны «Большой семерки» (G7) призывают соблюдать перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Об этом говорится в тексте итоговой декларации лидеров стран G7 по итогам саммита.

«Мы с нетерпением ждем Парижских Олимпийских и Паралимпийских игр и призываем все страны индивидуально и коллективно придерживаться Олимпийского перемирия, как это предусмотрено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН «Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов», принятой 15 ноября 2023 года», - говорится в тексте коммюнике.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон предложил мировое перемирие, включая Украину, во время летних Олимпийских игр.

Однако Владимир Зеленский заявил, что не верит в такой формат. Президент отклонил идею Макрона.

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