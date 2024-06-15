15 июня: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечают День защиты пожилых людей.

В субботу, 15 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В этот день отмечают День защиты престарелых, Всемирный день жонглирования, Международный день серфинга, Всемирный день ветра, День фотографии природы, День Великой хартии вольностей, Всемирный день пожертвований.

День защиты пожилых людей

День защиты пожилых людей или Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми отмечается мировым сообществом 15 июня, с 2011 года.

Цель основания этого Дня - борьба с дискриминацией и несправедливостью в отношении пожилых людей, а также обратить внимание на тот факт, что пожилые люди являются не только нужной, но и чрезвычайно важной частью нашего общества.

Всемирный день жонглирования

Каждый год в июньскую субботу, которая ближе к 17 июня, отмечается творческий праздник – Всемирный день жонглирования. Дата празднования избрана в честь дня создания Международной ассоциации жонглеров, 17 июня 1947 года.

Международный день серфинга

Ежегодно в третью субботу июня мир отмечает неофициальный спортивный праздник – Международный день серфинга. Событие совместно основали Surfing Magazine и Surfrider в 2005 году.

Какой сегодня церковный праздник

15 июня в церковном календаре – день памяти святого пророка Амоса. Амос выступал против идолопоклонства и социальной несправедливости. В своих проповедях Амос отстаивал строгий монотеизм и призывал к милосердию. Он рассказывал о недостатках общества и призывал к равенству перед Богом.

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 июня:

1215 год – английский король Джон Безземельный скрепляет своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы;

1834 год – открывают Киевский университет;

1851 год – в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основывает первую в мире фабрику по производству мороженого;

1869 год – Джон Уэсли Гаят получает патент на целлулоид;

1924 год – руководителем ФБР становится Эдгар Гувер, пробывший на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году;

2007 год – проходит премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Никита».

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