4 тысячи долларов за закрытие уголовного производства: во Львовской области подозревают полицейских

Речь идет об уголовном производстве, открытом по факту незаконной порубки леса.

Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львовской области сообщено о подозрении полицейским, которые за 4 тысячи долларов пообещали «решить вопрос» с закрытием уголовного производства. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, правоохранители из Червоноградщины потребовали и получили от местного жителя неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства и содействие в незаконном снятии ареста с имущества.

Речь идет об уголовном производстве, открытом по факту незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины). В рамках этого производства на транспортное средство и лесопродукцию был наложен арест.

Указано, что за 4 000 долларов подозреваемые обещали «решить вопрос» с закрытием уголовного производства.

Сообщено о подозрении оперуполномоченному и инспектору одного из районных отделений полиции ГУ Нацполиции Львовской области. Им инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По решению суда подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а также отстранены от занимаемых должностей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

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