Великобритания не рассматривает отправку войск в Украину, — премьер Риши Сунак

По его мнению, следует наращивать инвестиции в оборону.

Великобритания пока не рассматривает вариант отправки своих военных или НАТО в Украину. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак в интервью газете La Repubblica.

«Нет», – ответил он на вопрос отправки военных.

По его мнению, принятое на саммите Группы семи в Италии решение по использованию прибыли от замороженных российских активов на нужды Украины стало демонстрацией, что «G7 готова на все».

Риши Сунак уверен, что нужно наращивать инвестиции в оборону, «потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда в последние десятилетия».

Относительно применения западного оружия против целей на территории рф премьер Британии высказался уклончиво. По его словам, ракеты должны использоваться «с соблюдением международных гуманитарных законов».

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