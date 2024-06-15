Велика Британія не розглядає відправлення військ в Україну, — прем’єр Ріші Сунак

На його думку, потрібно нарощувати інвестиції в оборону.

Велика Британія наразі не розглядає варіанту відправки своїх військових або НАТО в Україну. Про це заявив премʼєр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю газеті La Repubblicа.

«Ні», – відповів він на запитання щодо відправки військових.

На його думку, ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що «G7 готова на все».

Ріші Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, «тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття».

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території рф прем'єр Британії висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися «із дотриманням міжнародних гуманітарних законів».

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