Практика судів
  1. У світі

Велика Британія не розглядає відправлення військ в Україну, — прем’єр Ріші Сунак

08:51, 15 червня 2024
На його думку, потрібно нарощувати інвестиції в оборону.
Велика Британія не розглядає відправлення військ в Україну, — прем’єр Ріші Сунак
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія наразі не розглядає варіанту відправки своїх військових або НАТО в Україну. Про це заявив премʼєр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю газеті La Repubblicа.

«Ні», – відповів він на запитання щодо відправки військових.

На його думку, ухвалене на саміті Групи семи в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що «G7 готова на все».

Ріші Сунак впевнений, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, «тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття».

Щодо застосування західної зброї проти цілей на території рф прем'єр Британії висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися «із дотриманням міжнародних гуманітарних законів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

ВККС надала ГРД повний доступ до даних суддівських досьє і досьє кандидатів на посади суддів

У ВККС зазначили, що по-іншому вдіяти Комісія не могла, до того ж це є необхідним у демократичному суспільстві.

Вибори голови ВККС відбудуться 20 червня

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів відсутній постійний голова з 27 березня.

У Раді готуються до скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств

Верховна Рада незабаром може схвалити законопроект про поступове скасування мораторію на стягнення майна державних підприємств.

$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна

На саміті G7 ухвалено рішення про виділення 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф, але фінальне комюніке ще готується.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси