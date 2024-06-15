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Міжнародний кримінальний суд розслідує російські кібератаки на інфраструктуру України як воєнні злочини, — ЗМІ

08:21, 15 червня 2024
Розслідування стосується кібератак рф на інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей: зокрема виводили з ладу електро– і водопостачання, зв'язок із аварійними службами та сервіси попередження про повітряну небезпеку.
Міжнародний кримінальний суд розслідує російські кібератаки на інфраструктуру України як воєнні злочини, — ЗМІ
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Прокурори Міжнародного кримінального суду розслідують кібератаки рф на українську інфраструктуру як воєнні злочини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

«Офіс прокурора МКС розслідує ймовірні російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини», - повідомили агентству чотири джерела, знайомі зі справою.

Зазначається, що це перше підтвердження того, що атаки в кіберпросторі розслідуються Офісом прокурора МКС, що може призвести до видачі ордерів на арешт, якщо буде зібрано достатньо доказів.

У межах розслідування вивчаються кібератаки, які ставлять під загрозу життя людей через порушення електропостачання та водопостачання, переривання зв'язку зі службами екстреного реагування, виведення з ладу мобільних служб передачі даних, які передають попередження про небезпеку.

Раніше ми писали, що CERT-UA викрила загрозу хакерського угрупування UAC-0133 для критичних секторів України.

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