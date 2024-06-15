Международный уголовный суд расследует российские кибератаки на инфраструктуру Украины как военные преступления, — СМИ

Расследование касается кибератак рф на инфраструктуру, которые ставили под угрозу жизни людей: в частности, выводили из строя электро- и водоснабжение, связь с аварийными службами и сервисы предупреждения о воздушной опасности.

Прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки рф на украинскую инфраструктуру как военные преступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Офис прокурора МУС расследует вероятные российские кибератаки на украинскую гражданскую инфраструктуру как возможные военные преступления», – сообщили агентству четыре источника, знакомых с делом.

Это первое подтверждение того, что атаки в киберпространстве расследуются Офисом прокурора МУС, что может привести к выдаче ордеров на арест, если будет собрано достаточно доказательств.

В рамках расследования изучаются кибератаки, которые ставят под угрозу жизнь людей из-за нарушений электроснабжения и водоснабжения, прерывания связи со службами экстренного реагирования, выведения из строя мобильных служб передачи данных, передающих предупреждение об опасности.

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