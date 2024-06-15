4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження: на Львівщині підозрюють поліцейських

Мова йде про кримінальне провадження, відкрите за фактом незаконної порубки лісу.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Львівщині повідомлено про підозру поліцейським, які за 4 тисяч доларів пообіцяли «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, правоохоронці із Червоноградщини вимагали та одержали від місцевого мешканця неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

Мова йде про кримінальне провадження, відкрите за фактом незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). У межах цього провадження на транспортний засіб та лісопродукцію було накладено арешт.

Вказано, що за 4 000 доларів підозрювані обіцяли «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження.

Повідомлено про підозру оперуповноваженому та інспектору одного із районних відділень поліції ГУ Нацполіції Львівської області. Їм інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі за рішенням суду підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, а також відсторонено їх від займаних посад.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

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