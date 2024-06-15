15 червня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають День захисту людей похилого віку.

У суботу, 15 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Цього дня відзначають День захисту літніх людей, Всесвітній день жонглювання, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день вітру, День фотографії природи, День Великої хартії вольностей, Всесвітній день пожертвувань.

День захисту літніх людей

День захисту літніх людей або Всесвітній день поширення інформації про насильство над літніми людьми, відзначається світовою спільнотою 15 червня, з 2011 року.

Мета заснування цього Дня - боротьба з дискримінацією та несправедливістю щодо людей похилого віку, а також звернути увагу на той факт, що люди похилого віку є не лише потрібною, а й надзвичайно важливою частиною нашого суспільства.

Всесвітній день жонглювання

Щороку в червневу суботу, яка ближче до 17 червня, відзначається творче свято - Всесвітній день жонглювання. Дата святкування обрана на честь дня створення Міжнародної асоціації жонглерів, 17 червня 1947 року.

Міжнародний день серфінгу

Щороку в третю суботу червня світ відзначає неофіційне спортивне свято - Міжнародний день серфінгу. Подію спільно заснували Surfing Magazine і Surfrider 2005 року.

Яке сьогодні церковне свято

15 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Амоса. Амос виступав проти ідолопоклонства та соціальної несправедливості. В своїх проповідях Амос відстоював суворий монотеїзм та закликав до милосердя. Він розповідав про недоліки суспільства та закликав до рівності перед Богом.

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 червня:

1215 рік – англійський король Джон Безземельний скріплює своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів;

1834 рік – відкривають Київський університет;

1851 рік – у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель засновує першу у світі фабрику з виробництва морозива;

1869 рік – Джон Веслі Гаят отримує патент на целулоїд;

1924 рік – керівником ФБР стає Едгар Гувер, котрий пробуває на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті 1972 року;

2007 рік – відбувається прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

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