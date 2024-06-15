В Одесской области работники частного детсада травили 2-летнего ребенка: реакция омбудсмена

Девочки угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на травлю 2-летнего ребенка работниками частного детского сада в Одесской области.

«Возмущен случаем жестокого обращения с ребенком в частном детском саду в Одесской области! В распространяющемся сетью интернет сообщении обнаружили травлю двухлетней воспитанницы заведения в поселке Великодолинское. Девочки угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали», - отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что еще больше его возмущает то, что после обращения родителей девочки руководство заведения проигнорировало инцидент.

Он обратился в Нацполицию в Одесской области с призывом провести качественное и беспристрастное расследование. Он также отметил, что взял это дело на личный контроль.

«Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию», - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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