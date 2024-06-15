Сокращение полномочий ТЦК из-за неоднократных столкновений: в Минобороны отреагировали на идею

В Министерстве обороны Украины прокомментировали идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам.

Как известно, Верховной Раде предлагают сократить полномочия ТЦК из-за неоднократных столкновений.

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что решение о сокращении и передаче некоторых полномочий ТЦК не принято. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Лазуткин прокомментировал идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам. Спикер Минобороны отметил, что соответствующего решения еще нет.

«Пока нет конкретного решения, разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦНАПы, довольно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается», – отметил он.

Также спикер добавил, что пока нет другой информации о вероятно сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.

Напомним, в Одессе 11 июня произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

После конфликта с ТЦК медики пожаловались, что сейчас работники «скорой» не забронированы.

Ранее сообщалось, кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК.

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