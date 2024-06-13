Практика судів
  1. В Україні

Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через неодноразові сутички

09:33, 13 червня 2024
Пропонується можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів та виведення ТЦК зі складу ЗСУ.
Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через неодноразові сутички
Джерело фото: Знай.UA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій територіальних центрів комплектування до цивільних органів. Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

Чернєв згадав про інцидент, який стався 11 червня в Одесі, де відбулася бійка між працівниками «швидкої допомоги» та військовослужбовцями Київського районного ТЦК та СП Одеси. Військові затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

«Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив», - зазначив Чернєв.

Він додав, що у профільному комітеті Верховної Ради наразі опрацьовують варіанти, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Одним із варіантів, який наразі обговорюється, є передача функцій ТЦК цивільним органам, можливо, виведення їх із структури Збройних сил або Міністерства оборони.

«І один із варіантів – поки що на рівні обговорення, – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів», – підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, в Одесі 11 червня стався конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Після конфлікту з ТЦК медики поскаржилися, що наразі працівники «швидкої» не заброньовані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

У ВККС розповіли, чому Комісії необхідна фінансова незалежність від ДСА та ВРП

ВККС зможе швидше розпоряджатися бюджетними коштами, а у відносинах з Радою правосуддя можуть виникнути проблеми.

Заява Олафа Шольца спантеличила соцмережі, однак Україна не експортує і не планує експорт електроенергії за кордон

Як раніше пояснювали в «Укренерго», не слід плутати технічні перетоки з комерційним експортом.

Без явки у ТЦК – громадяни, які постійно проживають за кордоном, зможуть стати на військовий облік дистанційно

Українці за кордоном зможуть подати заяву про взяття на військовий облік у довільній формі через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду