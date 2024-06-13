Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через неодноразові сутички

Пропонується можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів та виведення ТЦК зі складу ЗСУ.

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій територіальних центрів комплектування до цивільних органів. Про це заявив заступник голови комітету, народний депутат Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

Чернєв згадав про інцидент, який стався 11 червня в Одесі, де відбулася бійка між працівниками «швидкої допомоги» та військовослужбовцями Київського районного ТЦК та СП Одеси. Військові затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

«Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив», - зазначив Чернєв.

Він додав, що у профільному комітеті Верховної Ради наразі опрацьовують варіанти, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Одним із варіантів, який наразі обговорюється, є передача функцій ТЦК цивільним органам, можливо, виведення їх із структури Збройних сил або Міністерства оборони.

«І один із варіантів – поки що на рівні обговорення, – це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів», – підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, в Одесі 11 червня стався конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Після конфлікту з ТЦК медики поскаржилися, що наразі працівники «швидкої» не заброньовані.

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