Раде предлагают сократить полномочия ТЦК из-за неоднократных столкновений

Предлагается возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы и вывода ТЦК из состава ВСУ.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций территориальных центров комплектования в гражданские органы. Об этом заявил заместитель председателя комитета, народный депутат Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

Чернев вспомнил об инциденте, который произошел 11 июня в Одессе, где произошла драка между работниками «скорой помощи» и военнослужащими Киевского районного ТЦК и СП Одессы. Военные задержали и удерживали несколько часов фельдшеров, которые приехали на вызов.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел», - отметил Чернев.

Он добавил, что в профильном комитете Верховной Рады сейчас прорабатывают варианты, как предотвратить подобные ситуации в будущем. Одним из вариантов, который сейчас обсуждается, является передача функций ТЦК гражданским органам, возможно, вывод их из структуры Вооруженных сил или Министерства обороны.

«И один из вариантов - пока на уровне обсуждения, - это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это - один из вариантов», - подчеркнул Чернев.

Напомним, в Одессе 11 июня произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

После конфликта с ТЦК медики пожаловались, что сейчас работники «скорой» не забронированы.

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